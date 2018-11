Aixtron-Aktie: Hier tut sich was!

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

Aixtron konnte am Dienstag einen weiteren Kursaufschlag an den Märkten realisieren. Es ging um mehr als 2 % nach oben. Damit arbeitet sich der Titel langsam aber sicher wieder aus dem selbst geschaffenen charttechnischen Loch heraus. Die Chancen auf einen Ausbruch sind jetzt wieder besser geworden. Es fehlen nach Aufschlägen von nunmehr über 15 % in drei Monaten nur noch wenige ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.