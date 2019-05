Aixtron Aktie: Heimlich, still und leise – der Gewinner

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

Aixtron hat in den vergangenen Tagen und Wochen fast still und heimlich den Weg nach oben angetreten. Das Unternehmen überrascht insofern, als die Konjunkturdaten in Deutschland und in der EU bzw. Euro-Zone zwar nachgeben, die Kurse aber dennoch aus dem Abwärtstrend heraus angestiegen sind. Jetzt ist der Weg frei für Kursgewinne von 20 % bis 30 %, so die Meinung von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



