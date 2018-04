Aixtron-Aktie: Heftiger Kurssturz – wie geht es nun weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

Die Aktie von Aixtron ist am Freitag deutlich nach unten gerutscht. Der Wert hat dabei insgesamt gut 7 % abgegeben und befindet sich auf dem Weg in Richtung einer ganz wichtigen Testzone. Charttechniker sind der Meinung, die Aktie sei nun nicht mehr im charttechnischen Aufwärtstrend. Der Befund ist in dem Sinne dramatisch, als nun sogar Kursverluste bis auf weniger als 11 ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.