Aixtron Aktie: Gefahr gebannt!

Mit einem Tagesplus von 4,92 Prozent zählt die Aixtron-Aktie am frühen Nachmittag zu den besseren Werten am deutschen Aktienmarkt. Die Bullen wittern Morgenluft und greifen erneut an. Dabei sah es gestern noch wesentlich bescheidener aus, denn die Aktie drohte auf ihren kurzfristigen Aufwärtstrend seit dem Tief vom 15. Juni zurückzufallen.

Es gelang den Käufern jedoch, diese Gefahr schnell zu bannen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



