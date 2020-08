Aixtron Aktie: Gebannt ist die Gefahr noch nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

Nach dem massiven Abverkauf in der zweiten Julihälfte ist die Aixtron-Aktie in den letzten Tagen wieder in ein etwas ruhigeres Fahrwasser eingeschwenkt. Es gelang den Käufern, die Talfahrt am 29. Juli bei 9,91 Euro zu stoppen und eine leichte Erholung einzuleiten. Sie konnte gestern mit einem Anstieg über den 50-Tagedurchschnitt fortgesetzt werden.

Der gleitende Durchschnitt verläuft aktuell bei 10,45 Euro.



