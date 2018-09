Aixtron-Aktie: Charttechnisch ist die Lage nicht uninteressant!

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

Die Aixtron-Aktie zeigte sich am Freitag stark, am Ende des Tages beliefen sich die Kursgewinne auf mehr als 5 %. In den Wochen zuvor hatte sich weniger getan. Die Aktie konnte nach Erreichen der 10-Euro-Marke wieder zulegen, schaffte es aber nicht sich auf dem erreichten Niveau zu stabilisieren.

Aktuelle Einschätzungen zur Aktie: Kaufsignal unterstützt die Aufwärtstendenz!

Ein Beitrag von Johannes Weber.