Aixtron Aktie: Brechen jetzt alle Dämme?

Weitere Suchergebnisse zu "Mylan":

Böses Erwachen für die Anleger von Aixtron. Am Donnerstag herrschte noch gute Stimmung an den Börsen, da der Vorstand sich für das laufende Jahr zuversichtlich zeigte. Die Aktie sprang in der Folge um annähernd 10 Prozent nach oben bis auf 16,16 Euro. Doch noch am gleichen Tag ging es auch wieder rapide bergab, im Tief bis auf 13,92 Euro. Daran änderte ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.