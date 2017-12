Aixtron-Aktie: BlackRocks Anteil sinkt nur auf den ersten Blick!

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

am 22.12.2017 wurde eine Stimmrechtsmeldung von BlackRock veröffentlicht, in der eine Schwellenberührung gemeldet wurde. Die Investmentgesellschaft hat demnach ihren Anteil an direkt zuzuordnenden Stimmrechten von 3,06 % auf 2,77 % reduziert. Letztlich erhöhte sich die Beteiligung jedoch von 3,73 % auf 3,74 %. Wie ist das möglich?

Einschätzungen zum Chartbild: Aktie aktuell in einer Korrekturbewegung!

Die Schwellenberührung musste aufgrund eines Wertpapierleihgeschäfts gemeldet werden. BlackRock hat nämlich 0,94 % der ausgegebenen Aixtron-Aktien an einen Dritten verliehen. Damit verfügt das Unternehmen über weniger Stimmrechte, sodass es zu der Meldung kam.

Charttechnische Analyse der Aktie: Lohnt sich der kurzfristige Blick auf die Aktie?

Zuletzt generierte die Aixtron-Aktie ein Verkaufssignal, das den Kurs wieder etwas absacken ließ. Solange der Kurs der Aktie über dem letzten Tief und damit auch über der 100-Tagelinie notiert, droht jedoch zunächst keine größere Gefahr. Aus charttechnischer Sicht lädt die Aktie aber auch nicht unbedingt zum Einstieg ein.

Ein Beitrag von Johannes Weber.