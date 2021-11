Aixtron-Aktie: Aufwärtspotential!

Es war bislang ein überaus erfolgreiches Jahr für die Aixtron-Aktie. Um 46,58 Prozent ist der Wert des Titels seit Januar an der MDAX angeschwollen. In den vergangenen fünf Tagen passierte hingegen nicht viel: Der Kurs machte unterm Strich ein winziges Minus von 0,05 Prozent. Es regte sich ebenfalls kaum etwas am vergangenen Handelstag: Das Aixtron-Papier schloss bei einem Kurs von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung