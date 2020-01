Aixtron Aktie: Aufgepasst!

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

Nach leichten Zugewinnen am Freitag erreichte die Aixtron Aktie per Wochenschlusskurs ein Niveau von respektablen 9,93 Euro. Die Frage, die sich jetzt schon fast zwingend stellt, lautet, ob der Titel die 10-Euro-Marke überwinden können wird. Das hätte nicht nur psychologisch einen wichtigen Effekt, zuletzt zeigte sich auch just hier ein enormer charttechnischer Widerstand.

Chancen und Risiken!

Unmöglich ist es für die Käufer ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung