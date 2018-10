Aixtron-Aktie: Der Abwärtstrend wird immer deutlicher!

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

Der MACD hat vor kurzem ein Kaufsignal gebildet, aber die Signallinie und die MACD-Linie lagen so nah beieinander, dass die Wirkung des Signals bereits zu Beginn in Frage gestellt wurde. Im Tageschart hat es die Aixtron-Aktie gestern bis zur 38-Tagelinie geschafft, an dieser prallte der Kurs dann aber wieder nach unten ab. Heute setzt die Aixtron-Aktie ihren Sinkflug weiter fort. Die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Johannes Weber.