Aixtron: Achtung, Donnerstag geht es hier rund!

Das sieht nicht allzu rosig aus, das Chartbild des Herstellers von Beschichtungsanlagen für die Halbleiterindustrie Aixtron (ISIN: DE000A0WMPJ6). Zuletzt hat sich hier ein niedrigeres Zwischenhoch gegenüber dem aus dem März ausgebildet. Und auch, wenn es am Nachmittag derzeit gelingt, das anfängliche Minus zu reduzieren, da Ganze sieht ziemlich wackelig aus. Aus zwei Gründen:

Zum einen ist die Schwäche, die die enttäuschenden Quartalsergebnisse des Apple-Zulieferers Taiwan Semiconductor in der ganzen Chipbranche ebenso wie bei den Zulieferern ausgelöst hat, noch nicht vorbei. Zum anderen war die Perspektive, die Aixtron in Bezug auf die Entwicklung im laufenden Jahr ausgegeben hatte, so vage, dass da bislang alles möglich ist: Enttäuschung und positive Überraschung gleichermaßen. Da wartet man auf klarere Indikationen. Und da wartet man voraussichtlich nur bis übermorgen.

Denn für Donnerstag ist die Veröffentlichung des Ergebnisses zum ersten Quartal avisiert. Wenn diese Zahlen überzeugen, die Perspektive für das Gesamtjahr etwas konkretisiert und ggf. sogar angehoben wird, ist dieses derzeit wacklig wirkende Chartbild vom Tisch und die Aktie wohl schnell über das letzte Zwischenhoch bei 17,44 Euro hinaus. Aber wenn das Zahlenwerk nicht zu überzeugen vermag, kann es hier rasend schnell zu einem für die Bären höchst spannenden Szenario kommen. Denn die mittelfristig entscheidende Unterstützungszone, zusammengesetzt aus der 200-Tage-Linie und der Juni 2017-Aufwärtstrendlinie im Bereich 12,05/12,30 Euro, wäre eben im Fall einer Enttäuschung ebenso schnell erreichbar, immerhin ist diese Aktie äußerst volatil. Also hinsehen, wenn am Donnerstag die Zahlen kommen … wir werden selbstverständlich berichten, was da dann auf den Tisch kam!

