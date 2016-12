Aixtron: Abwärtstrend geht weiter!

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

Liebe Leser,

und immer weiter abwärts geht es mit der Aixtron-Aktie. Auch am Donnerstag ging das Papier mit einem Minus aus dem Handel: Am Ende des Xetra-Handels hieß es -2,1% auf 3,088 Euro. Damit sieht es nur nach einer Frage der Zeit aus, bis die bisherigen Jahrestiefs bei knapp unter 3 Euro getestet werden. Und dieses Tief sollte nun wirklich halten – wenn nicht, dann sieht es charttechnisch noch katastrophaler aus, als es jetzt schon ist. Das Jahrestief ist zudem auch der tiefste Stand der letzten 10 Jahre, was zeigt, wie übel es mit der Aixtron-Aktie aussieht. Dabei ist es noch gar nicht so lange her, als sich die Aktionäre über das Übernahmeangebot von GCI freuten. Geboten waren 6 Euro in Cash je Aktie, der Kurs näherte sich im Oktober dieser Marke an…

Steht nun ein Test der Jahrestiefs an?

…doch das ist alles Geschichte, GCI hat bekanntlich nach dem Veto des US-Präsidenten das Übernahmeangebot zurückgezogen. Seitdem versucht Aixtron, zu retten was zu retten ist. Weiterhin arbeitet das Unternehmen im operativen Geschäft tief defizitär. Nun sollen also Kosten gespart werden, dazu soll das Listing der Aixtron ADS an der Nasdaq eingestellt werden, so schnell wie möglich (vielleicht klappt es zum Jahresende schon). Im Januar möchte Aixtron dann beantragen, auch von den entsprechenden Berichtspflichten entbunden zu werden. Das könnte „Manpower“ bzw. Kosten sparen. Doch so richtig „sexy“ ist das nicht. Nun also gilt es, zu sehen, ob das Jahrestief hält oder nicht.

Ein Gastbeitrag von Peter Niedermeyer.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse