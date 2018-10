Aixtron: +14% – Lichtblick für Chipbranche

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

Die Berichtssaison läuft auf Hochtouren und Aixtron (WKN: A0WMPJ) gehört zu den großen Gewinnern. Der Hersteller von Anlagen zur Chip-Produktion verkündet heute einen Gewinnsprung für das 3. Quartal und hebt die Gewinnprognose für das Gesamtjahr an.

Aixtron spricht von einer anhaltend starken Nachfrage nach MOCVD-Anlagen zur Anwendung in der 3D-Sensorik oder zur Produktion von roten, orangenen und gelben LEDs. In der ohnehin gebeutelten Chipbranche ein Fingerzeig! Dass man nun für 2018 fast 50% mehr Gewinn erwartet wie ursprünglich gedacht ebenso. Die Börse macht ein Kursplus von +14% daraus.

Die Q3-Zahlen von Aixtron im Überblick – Kosten fallen dank besserem Produktmix

Beim Auftragseingang erzielte Aixtron in den ersten neun Monaten ein jahresübergreifendes Wachstum von +16% auf 230,3 Millionen Euro.

Die Umsatzerlöse verbesserten sich im Jahresvergleich um +30% auf 180,9 Millionen Euro. Besonders stark entwickelte sich die Bruttomarge (auf 43 von 30%), was auf einen „vorteilhaften Produkt- und Regionalmix“ zurückzuführen ist. Die Herstellungskosten fielen im Jahresvergleich auf 102,7 Millionen Euro (57% der Umsatzerlöse gegenüber 70% in 9M/2017).

Auf genannte Faktoren geht auch der gestiegene Gewinn (EBIT) zurück, der im 3. Quartal auf 8,7 Millionen Euro zulegte und sich damit mehr als verdoppelte.

EBIT-Prognose für 2018 wird deutlich angehoben

Für das EBIT rechnet Aixtron nunmehr mit 35 und 40 Millionen Euro statt etwa 26 Millionen Euro wie bisher. Da ist eine Anhebung von mehr als der Hälfte, was ursprünglich erwartet wurde.

Zudem will man 2018 einen positiven Gesamtcashflow erzielen, bisher erwartete man nur den operativen Cashflow im grünen Bereich.

Die strategische Neuausrichtung ist laut Aixtron-Vorstand damit nun abgeschlossen.

