Aiwanger/FREIE WÄHLER zur Regierungserklärung von Bayerns Ministerpräsident: Söders Politik ist unseriös!

München (ots) - "Bayern hat viele offene Baustellen, die gezieltabgearbeitet werden müssen. Die Lösungsansätze Söders sindShoweffekte, die nicht zum Erfolg führen werden, sondern nach demWahlkampf verpuffen", stellt Hubert Aiwanger, Vorsitzender der FREIEWÄHLER Landtagsfraktion, anlässlich der Regierungserklärung des neuenMinisterpräsidenten heute im bayerischen Landtag fest."Die CSU will für jedes ihrer Versäumnisse der letzten Jahre eineneue Behörde mit einem weiteren Wasserkopf gründen - anstatt dieProbleme gezielt zu lösen: Eine neue staatlicheWohnungsbaugesellschaft, um wenige Tausend neue Wohnungen zu bauen,obwohl Söder vorher 32.000 GBW-Wohnungen unter Wert verscherbelt hat.Eine neue bayerische Grenzpolizei, obwohl Söder über Jahre hinweg dieSchleierfahndung unterfinanziert hat. Eine neue bayerischeLandespflegebehörde, obwohl die CSU die Pflege in Bayern über Jahrehinweg vernachlässigt hat. Ein neues bayerisches Landesamt für Asyl,obwohl die Staatsregierung über Jahre hinweg trotz Anträgen derFREIEN WÄHLER zu wenig Asylrichter eingestellt hat, um die Verfahrenzu beschleunigen", so Aiwanger.Jetzt verspreche Söder sogar mehr Grundschullehrer, umMigrantenklassen besser zu fördern, während es vor derFlüchtlingskrise jahrelang geheißen habe, dass für mehr Lehrer keinGeld da sei, sagte Aiwanger weiter. "Von der dritten Startbahn willSöder vor den Wahlen nichts mehr wissen, obwohl er jahrelang gesagthat, wer gegen die dritte Startbahn ist, versündige sich amWirtschaftsstandort Bayern. Der dritte Nationalpark, den Söder alsMinister befürwortet hat, wird jetzt in die Schublade gesteckt,ebenso das Riedberger Horn. Fehlt allerdings noch die Absage an dieunsinnigen Stromtrassen SüdLink/SüdOstLink, welche die CSU bisherangepriesen hat - und das Einkassieren mehrerer größenwahnsinnigerFlutpolder, beispielsweise bei Regensburg", erklärt Aiwanger.Söder habe schon wenige Wochen nach Beginn seiner Amtszeit mehrDrehmanöver hingelegt als sein berüchtigter Amtsvorgänger Seehofer.Einem solchen Ministerpräsidenten, der Bayern als persönlichen Besitzund Manövriermasse der CSU betrachte, könne man dieses Land künftignicht alleine anvertrauen, weil jede Verlässlichkeit und Kontinuitätin seinem Handeln fehle. Söders einzige Vision sei die absoluteMehrheit, um seine Parteigenossen auf Kosten der Steuerzahler zubeschenken und Posten zuzuschanzen, wie man am negativen Beispiel der"Little Staatssekretäre" sehen könne.Statt einer solchen Spezlwirtschaft der CSU fordert Aiwanger einePolitik mit gesundem Menschenverstand, die sich an den Interessen derBürger ausrichtet. Dafür wollen die FREIEN WÄHLER weiterhin Antreiberund Ideengeber der Staatsregierung sein. "Nach Abschaffung derStudiengebühren, Rückkehr zum G9 und Abschaffung der 'Strabs' stehenjetzt die kostenfreie Kinderbetreuung und gezielte Entwicklung derländlichen Räume zur Entlastung der Metropolen auf der Agenda derFREIEN WÄHLER", so Aiwanger.