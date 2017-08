Aiwanger / FREIE WÄHLER für Beibehaltung verstärkter Grenzkontrollen

München (ots) - Als "falsches Signal an Schleuser und illegaleEinwanderer" bezeichnet der Vorsitzende der FREIEN WÄHLER imBayerischen Landtag, Hubert Aiwanger, die Vorgabe der EU-Kommission,die Grenzkontrollen im November zu beenden. Eine Aufhebung derdeutschen Grenzkontrollen werde zu einem sprunghaften Anstieg derillegalen Migration und letztlich auch zu mehr Schleusungen übersMittelmeer führen, ist Aiwanger überzeugt - zumal die EU bis heutenicht in der Lage sei, ihre Außengrenzen wirksam zu schützen.Über 1.000 festgestellte illegale Grenzübertritte pro Monat an dendrei deutschen Kontrollstellen zu Österreich zeigten, wie wichtigweitere Kontrollen seien, so Aiwanger. Anstatt die dringend nötigenKontrollen einzustellen, müsse auch bei Ausweichrouten an kleinerenGrenzübergängen genauer hingeschaut und die Schleierfahndung inGrenznähe intensiviert werden. Aiwanger fordert dazu von BayernsInnenminister Herrmann mindestens 200 zusätzliche Schleierfahnder:"Was an der Grenze abgefischt wird, spart Kräfte im Landesinneren."Zur Begründung verweist Aiwanger auch auf die alarmierendenAufgriffszahlen an den Grenzen anlässlich des G20-Gipfels: Allein vonMitte Juni bis Mitte Juli seien bei Kontrollen an den deutschenGrenzen rund 5.000 unerlaubte Einreisen festgestellt worden.Pressekontakt:Der Pressesprecher der FREIE WÄHLER Landtagsfraktionim Bayerischen LandtagDirk Oberjasper, Maximilianeum, 81627 MünchenTel. 089 / 4126 - 2941, dirk.oberjasper@fw-landtag.deOriginal-Content von: Freie W?hler Landtagsfraktion Bayern, übermittelt durch news aktuell