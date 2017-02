Aiwanger/FREIE WÄHLER zu CSU-Mautplänen: Seehofer muss Kamikaze-Politik beenden

München (ots) - FREIE WÄHLER-Chef Hubert Aiwanger fordert vombayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer, die Mautpläne der CSUunverzüglich zu beenden. Das sei mittlerweile "Kamikaze-Politik" nachdem Motto: "Egal ob es mir selbst schadet - Hauptsache es schadetauch dem anderen."Wenn der zu erwartende Schaden für den Steuerzahler am Ende größersei als der Nutzen, dann müsse ein verantwortungsvoller Politiker dieSache beenden, selbst wenn dies mit einem Gesichtsverlust verbundenist, so Aiwanger. Bei der CSU-Ausländermaut gehe es mittlerweile nurnoch ums Recht behalten, nicht aber um die Sache an sich.Aiwanger: "Seehofer und Dobrindt sollen sich in punctoVerkehrspolitik um wichtigere Dinge kümmern als um dieses nutzlosePrestigeprojekt. Der Zustand der Autobahnen und Bundesstraßen istmittlerweile massiv verbesserungsbedürftig, die Einnahmen aus Kfz-und Energiesteuer müssen nur zu einem höheren Anteil auch in denVerkehrsbereich gesteuert werden. Eine 'Ausländer-Maut' bringt hierkeine Lösung."Pressekontakt:Der Pressesprecher der FREIE WÄHLER Landtagsfraktionim Bayerischen LandtagDirk Oberjasper, Maximilianeum, 81627 MünchenTel. 089 / 4126 - 2941, dirk.oberjasper@fw-landtag.deOriginal-Content von: Freie W?hler Landtagsfraktion Bayern, übermittelt durch news aktuell