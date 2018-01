Aiwanger/FREIE WÄHLER: CSU-Asylpapier ist reine Ankündigungspolitik

München (ots) - "Reine Ankündigungspolitik" wirft der Vorsitzendeder FREIE WÄHLER Landtagsfraktion, Hubert Aiwanger, der CSU imHinblick auf ihre jüngsten Ankündigungen hinsichtlich derVerschärfung des Asylrechts vor: "Die CSU hat die letzten vier Jahrein Berlin mitregiert und den Asylkurs von Frau Merkel mitgetragen. Dawird sich auch in den nächsten vier Jahren nicht viel ändern. Genausogroß ist aber das Versagen der CSU in der Asylpolitik in Bayern.40.000 Klagen von Asylbewerbern gegen abgelehnte Asylbescheidestapeln sich aufgrund von Personalmangel bei bayerischen Gerichten."Die FREIEN WÄHLER fordern seit Jahren mehrere Dutzend Richter plusJustizpersonal, um die Asylverfahren zu beschleunigen. Dies wurde vonder CSU bisher abgelehnt. Aiwanger erklärt dazu: "Man hatmittlerweile den Eindruck, die CSU will die Verfahren gar nichtbeschleunigen, um sich ein Wahlkampfsüppchen zu kochen. Anders ist esnicht erklärbar, dass sie sich seit Jahren hartnäckig weigert, mehrPersonal einzusetzen. Lieber bellt man folgenlos Richtung Berlin,anstatt seine eigenen Hausaufgaben zu machen."Auch CSU-Landesgruppenchef Dobrindt liefere hier einunglaubwürdiges Spiel ab, so Aiwanger: "Bei der letzten Wahl hat erdie Wähler mit seiner 'Ausländermaut' hinters Licht geführt. Jetztkommen weitere Neujahrsversprechen, obwohl er bisher in Berlin fürdie jetzige Zuwanderungspolitik brav die Hand gehoben hat."Pressekontakt:Der Pressesprecher der FREIE WÄHLER Landtagsfraktionim Bayerischen LandtagDirk Oberjasper, Maximilianeum, 81627 MünchenTel. 089 / 4126 - 2941, dirk.oberjasper@fw-landtag.deOriginal-Content von: Freie Wähler Landtagsfraktion Bayern, übermittelt durch news aktuell