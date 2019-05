Aiven schließt Series-A-Finanzierung in Höhe von 8 Millionen Euro gestützt auf starkem Unternehmensergebnis ab

Helsinki, Finnland (ots/PRNewswire) - Aiven hat eineSeries-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 8 Millionen Euro zurVerbesserung seiner führenden Cloud-Daten-Plattform mitintegrierteren Lösungen und zu Beschleunigung des internationalenWachstums abgeschlossen."Wir sehen, wie eine enorme Anzahl von Unternehmen auf der ganzenWelt ihre Echtzeit-Datenplattformen jetzt in der Cloudimplementieren. Die neue Finanzierung wird es uns ermöglichen, dieAnforderungen dieser Unternehmen besser zu bedienen", sagte OskariSaarenmaa, Mitbegründer und CEO bei Aiven.Die Finanzierungsrunde wurde angeführt von Earlybird VentureCapital und es beteiligten sich außerdem Lifeline Ventures und derNokia-Vorsitzende Risto Siilasmaa. Hendrik Brandis, Partner undMitgründer von Earlybird, tritt dem Aiven-Vorstand im Rahmen derTransaktion bei."Die Fähigkeit von Aiven, etablierte Marktakteure im Wettbewerbauszustechen und ein äußerst kapitaleffizientes internationalesGeschäft aufzubauen, ist beeindruckend. Wir sind bestrebt, zu einemTeil der Geschichte zu werden und das Unternehmen weiter zuauszubauen", erläutert Brandis.Aiven führte seine Daten-Cloud im Jahr 2016 mit einer Suite derbesten Open-Source-Dateninfrastrukturservices ein, die jetzt dieEvent-Streaming-Engine Apache Kafka und Datenbanken wie PostgreSQLund Apache Cassandra umfassen. Services von Aiven decken den gesamtenBedarf von komplexen Internetanwendungen ab und haben das Vertraueneiner wachsenden Anzahl von Kunden gewonnen, darunter Atlassian,Comcast und OVO Energy.Aiven engagiert sich für Open Source. Das Unternehmen erkennt dieBedeutung der Gemeinschaften an, die hinter diesen Projekten stehen,und wird seine Teilnahme an ihnen intensivieren. Dies bedeutet, neueOpen-Source-Tools wie Kafka-Konnektoren zu erstellen, sowie dieTeilnahme an der Entwicklung von Funktionen und derQualitätssicherung der Kernprojekte.Die Aufgabe von Aiven besteht daran, Entwickler in die Lage zuversetzen, sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren und hervorragendeAnwendungen zu entwickeln, ohne sich Gedanken überSoftware-Infrastruktur machen zu müssen. Der nächste Schritt aufdiesem Weg ist, integriertere Lösungen zusätzlich zu den einzelnenBausteinen anzubieten, die zurzeit in den Daten-Cloud von Aivenverfügbar sind, was Teams in die Lage versetzen wird, Dinge zuentwickeln, die bislang unvorstellbar waren.Über AivenDas Unternehmen mit Hauptsitz in Helsinki, Finnland, und Büros inBoston, Massachusetts, ist ein Anbieter einer nach ISO 27001zertifizierten Cloud-Plattform, der eine verwalteteOpen-Source-Datenbank, Event-Streaming, Cache-Suche undGraphing-Lösungen für mehr als 400 Kunden weltweit liefert.Besuchen Sie https://aiven.io, um weitere Informationen zuerhalten, oder folgen Sie Aiven auf Twitter: @aiven_io(https://twitter.com/aiven_io).(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/881660/Aiven_Logo.jpg)Pressekontakt:Kyle BuzzellMarketing Manager bei AivenE-Mail: kyle@aiven.ioOriginal-Content von: Aiven, übermittelt durch news aktuell