Airway Therapeutics gibt Einreichungen bei den Gesundheitsbehörden zur Untersuchung von AT-100 zwecks Behandlung des neuen Coronavirus bekannt

Cincinnati (ots/PRNewswire) - Daten zeigen, dass AT-100 (rhSP-D) - ein neues,rekombinantes menschliches Protein - Infektionen bei einer Reihe von durchBakterien und Viren verursachten Atemwegserkrankungen reduziert und Potenzialzur Behandlung von COVID-19 besitztAirway Therapeutics (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2746272-1&h=1762465146&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2746272-1%26h%3D882331910%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.airwaytherapeutics.com%252F%26a%3DAirway%2BTherapeutics&a=Airway+Therapeutics) Inc., ein Biopharmazieunternehmen, das eineneue Klasse der Biologika entwickelt, um für Patienten mit Erkrankungen derAtemwege und entzündlichen Erkrankungen den Kreislauf von Verletzungen undEntzündungen zu durchbrechen, hat heute eine Einreichung bei der Abteilung fürErkrankungen der Atemwege des Nationalen Gesundheitsinstitutes (NIH) und desNationalen Institutes für Allergien und Infektionskrankheiten (NIAID) zurUntersuchung von AT-100 (rhSP-D) als Medikament gegen den neuen Coronavirus(COVID-19) bekannt gegeben. Airway entwickelt AT-100, eine bearbeitete Versioneines endogenen Proteins, das in vorklinischen Studien eine sichere Reduzierungvon Entzündung und Infektion mit Stimulation der Immunreaktion bei einer Reihevon Erkrankungen der Atemwege innerhalb und außerhalb der Lunge gezeigt hat.Airway zielt darauf ab, im Laufe dieses Jahres in die klinische Phase derUntersuchung von AT-100 als präventive Behandlung der ernsthaftenAtemwegserkrankung Bronchopulmonale Dysplasie (BPD) bei extremen Frühgeburten zugelangen.AT-100 besitzt das Potenzial, als innovative Therapie für den neuen Coronaviruszu dienen, da es auf entscheidende Phasen der Virusinfektion abzielt. Diesgeschieht durch:- Förderung von Bindung und Entfernung des Virus durch die Immunzellen derLunge.- Regulierung der Immunzellen des Körpers durch Reduzierung der überwältigendenEntzündung, welche bei schweren Viruserkrankungen der Hauptmechanismus derKrankheit ist.- Hemmung der Infektiosität und Vermehrung einer Reihe von Typen von Bakterienund Viren, darunter der primären Coronavirus-Infektion und zudem dersekundären Infektionen durch Bakterien und Viren, welche die Behandlung vonPatienten mit ernsthaften Infektionen oftmals erschweren."Die Forschung hat nachgewiesen, dass rhSP-D bei einer Reihe ernsthafterAtemwegserkrankungen eine entscheidende Rolle in der Beseitigung zahlreicherBakterien und Viren spielt. COVID-19 ist ein neuer Atemwegsvirus und es istwichtig, die Daten zu verfolgen, um zu begreifen, ob AT-100 ein effektivesMedikament mit prophylaktischem Potenzial zur Reduzierung von Infektionen undEntzündungen bei Patienten mit COVID-19 sein kann", sagte Dr. Marc Salzberg,Präsident und CEO von Airway. "Der Ausbruch von COVID-19 wirft ein Schlaglichtdarauf, wie dringlich es ist, neue Therapien für Patienten in Not zuidentifizieren und zu erforschen. Airway engagiert sich in der Zusammenarbeitmit den Nationalen Gesundheitsinstituten, um AT-100 als potentielleTherapieoption zu erforschen und voranzubringen."Informationen zu AT-100AT-100 ist ein neues, rekombinantes menschliches Protein rhSP-D, einebearbeitete Version eines endogenen Proteins, das im Körper Entzündung undInfektion reduziert und das Immunsystem stimuliert, um den Kreislauf vonVerletzung und Entzündung zu durchbrechen. Der erste Schwerpunkt von Airwaylautet, AT-100 zur Vorbeugung der Bronchopulmonalen Dysplasie (BPD) bei extremenFrühgeburten zu entwickeln. AT-100 besitzt Eigenschaften, die Entzündungen undInfektionen hemmen. Damit besitzt es Potenzial zur Behandlung weitererErkrankung der Atemwege wie Grippe, respiratorisches Synzytial-Virus (RSV) undentzündlicher Erkrankungen innerhalb und außerhalb der Lunge.Informationen zum CoronavirusDie Coronaviren (CoV) sind eine große Familie von Viren, die unter anderem fürschwere Erkrankungen wie Schweres Akutes Atemwegssyndrom (SARS-CoV) und MiddleEast Respiratory Syndrome (MERS-CoV) verantwortlich sind. Die neue ErkrankungCOVID-19 wird von SARS-CoV-2 verursacht und verbreitet sich seit der erstenFeststellung im chinesischen Wuhan weltweit schnell.11. 2019 Novel Coronavirus, Wuhan (China)." Centers for Disease Control andPrevention, https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2746272-1&h=991039045&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2746272-1%26h%3D2378273542%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.cdc.gov%252Fcoronavirus%252F2019-nCoV%252Findex.html%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.cdc.gov%252Fcoronavirus%252F2019-nCoV%252Findex.html&a=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-nCoV%2Findex.html) .Informationen zu Airway TherapeuticsAirway Therapeutics mit Sitz in Cincinnati (Ohio) ist einBiopharmazieunternehmen, das eine neue Klasse der Biologika entwickelt, um fürPatienten mit Erkrankungen der Atemwege und entzündlichen Erkrankungen denKreislauf von Verletzungen und Entzündungen zu durchbrechen. Dabei wird bei denanfälligsten Patientengruppen begonnen. Das Unternehmen entwickelt das neue,rekombinante menschliche Protein rhSP-D, eine bearbeitete Version einesendogenen Proteins, das im Körper Entzündung und Infektion reduziert und dasImmunsystem stimuliert. 