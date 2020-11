Airtel Africa: Was passiert jetzt?

Per 25.11.2020, 01:47 Uhr wird für die Aktie Airtel Africa am Heimatmarkt London der Kurs von 79.2 GBP angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Telekommunikationsdienste".

Unsere Analysten haben Airtel Africa nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Airtel Africa-Aktie abgegeben. Davon waren 1 Bewertungen "Buy", 1 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Airtel Africa-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Airtel Africa vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 57 GBP. Das Wertpapier hat damit ein Abwärtspotential von -28,03 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (79,2 GBP) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Sell"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Airtel Africa somit ein "Hold"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

2. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Airtel Africa von 79,2 GBP ist mit +41,23 Prozent Entfernung vom GD200 (56,08 GBP) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Buy"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 65,53 GBP auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Buy"-Signal vorliegt, da der Abstand +20,86 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Airtel Africa-Aktie als "Buy" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Airtel Africa investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 2,96 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche einen geringeren Ertrag in Höhe von 1,49 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

