Airport wird als Sprungbrett zu anderen Kontinenten immer attraktiver / Gewinn des Münchner Flughafens steigt 2017 auf die Rekordsumme von 155 Millionen Euro (FOTO)

München (ots) -Der Münchner Flughafen erzielte im Jahr 2017 mit rund 155Millionen Euro das bisher beste Jahresergebnis seinerUnternehmensgeschichte. Der kräftige Anstieg der Passagierzahlen um5,5 Prozent auf 44,6 Millionen trug maßgeblich dazu bei, dass derKonzernumsatz gegenüber dem Vorjahr nach den vorläufigen Berechnungennochmals um mehr als 100 Millionen Euro auf knapp 1,5 Milliarden Eurogesteigert werden konnte.Dank der Rekordzahlen sieht der Vorsitzende der Geschäftsführungder Flughafen München GmbH (FMG), Dr. Michael Kerkloh, dasUnternehmen für die anstehenden Herausforderungen gut gerüstet:"Damit ist sichergestellt, dass der Münchner Flughafen die zurBewältigung der Zukunftsaufgaben erforderlichen Investitionen auchweiterhin aus eigener Kraft stemmen kann". Kerkloh weiter: "Auch imlaufenden Geschäftsjahr wird sich die erfreuliche wirtschaftlicheEntwicklung aller Voraussicht nach fortsetzen, so dass wir für 2018ein Jahresergebnis auf ähnlich hohem Niveau erwarten."Diese Einschätzung wird auch durch einen Blick auf das aktuelleVerkehrsgeschehen gestützt. Mit der Stationierung von fünfLufthansa-Maschinen vom Typ Airbus A380 ist München nach London,Paris und Frankfurt erst der vierte Flughafen in Europa, an dem dasgrößte Passagierflugzeug der Welt beheimatet ist. Lufthansa fliegtdamit täglich von München nach Los Angeles, Hongkong und Peking. Einweiterer wichtiger Baustein zur Stärkung der Hubqualität des MünchnerFlughafens ist die Flottenerneuerung der Lufthansa durch moderneLangstreckenjets vom Typ Airbus A350. Acht von insgesamt 15 diesersparsamen und äußerst leisen Großraumflugzeuge hat Lufthansa bereitsjetzt im Einsatz. Insgesamt ist das Angebot imInterkontinentalverkehr von und nach München im Sommer 2018 größerals je zuvor. Dies trage dazu dabei "den Münchner Flughafen alsDrehkreuz zu vervollständigen", hob Flughafenchef Kerkloh hervor.Kerkloh weiter: "Mit den neuen Angeboten im Langstreckenverkehr wirdjetzt die weltweite Vernetzung unseres Flughafens erheblich gestärkt.München wird auch als Sprungbrett zu anderen Kontinenten immerattraktiver."