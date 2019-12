Airport spricht nach Flugzeugabsturz von zwölf Toten in Kasachstan

NURSULTAN (dpa-AFX) - Nach dem Absturz eines Flugzeugs mit fast 100 Passagieren an Bord hat der Flughafen von Almaty in Kasachstan von 12 Toten gesprochen.



Wenige Stunden nach dem Unglück war zunächst von 15 Toten die Rede gewesen. Der Airport in Almaty veröffentlichte auch eine Liste mit 60 Namen von Überlebenden, die medizinische Hilfe gebraucht hätten. Kasachische Medien zeigten Bilder aus Kliniken der Großstadt mit Überlebenden.

Unklar war der Verbleib der restlichen Passagiere und Crew-Mitglieder. Das Portal 365info.kz veröffentlichte eine weitere Liste mit den Namen von 23 Überlebenden. Demnach hätten 83 Menschen den Absturz überlebt.

Von den Behörden der Ex-Sowjetrepublik an der Grenze zu China gab es über Stunden widersprüchliche Informationen zur Zahl der Toten und Verletzten. Die Angaben zu den Verletzten schwankten zwischen 49 und über 60. Auch die Unglücksursache war unklar.

Das Flugzeug der kasachischen Fluggesellschaft Bek Air verlor nach ersten Erkenntnissen am Morgen unmittelbar nach dem Start in Almaty im Süden des Landes an Höhe. Die Maschine vom Typ Fokker 100 prallte dann gegen eine Betonmauer und in ein zweistöckiges Gebäude in einem bewohnten Gebiet. Das Gebäude soll unbewohnt gewesen sein./cha/DP/mis