München (ots) -Neuer Service am 5-Star-Airport: Reisende, die das gastronomischeAngebot des Münchner Flughafens nutzen wollen, aber nur wenig Zeithaben, dürfen sich freuen. In Kooperation mit dem Lieferdienst"foodora" bietet der Flughafen ab sofort die Möglichkeit, Speisenausgewählter Restaurants bequem vorab zu bestellen.Mit dem "Order and Pick-Up Service"-Konzept können Passagiereeinfach via foodora-App die bevorzugte Abholzeit auswählen und dasgewünschte Gericht bestellen. Nach Bezahlung mittels verschiedenerFunktionen wie Paypal, Sofortüberweisung oder per Kreditkarte begibtsich der Kunde zur Pick-up-Stelle und holt seine Bestellung ab - ganzohne anstehen zu müssen. Der Service steht ab sofort allenPassagieren zur Verfügung, die im Terminal 2 abfliegen, auch alsUmsteiger. Die teilnehmenden Restaurants sind "Seafood Sylt" (Ebene04, Abflug Gate G), "Selmans" (Ebene 05, Abflug Gate H), "Boconero"(Ebene 05, Abflug Gate H), "Hans im Glück" (Ebene 04, Abflug Gate K),das italienische Restaurant "Amo" (Ebene 05, Abflug Gate L) und die"Bubbles Seafood & Wine Bar" (Ebene 05, Abflug Gate L)."Wer viel unterwegs ist - egal ob beruflich oder privat - hat oftwenig Zeit, um entspannt vor dem Abflug zu speisen. Als ersterFlughafen Deutschlands, der mit foodora zusammenarbeitet, können wirkünftig unseren Gästen im Terminal 2 eine Auswahl unsererinternationalen Köstlichkeiten zum Vorbestellen und Abholenanbieten", erklärt Maria Dahlhaus, Geschäftsleitung T2 Gesellschaftam Flughafen München."Wir freuen uns auf den Start dieses außergewöhnlichen Konzeptes -der Flughafen München ist eines der bedeutendsten Drehkreuze desLuftverkehrs in Deutschland und Europa. Ab sofort haben Reisende ausDeutschland und aller Welt die Möglichkeit das extrem komfortableServiceangebot von foodora leicht über unsere App am Terminal 2 zunutzen und in den Genuss ausgewählter Speisen zu kommen", so VincentPfeifer, Pressesprecher von foodora.