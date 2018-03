Airopack nominiert Jeremy Honeth als neuen Verwaltungsrat

Zürich (awp) - Beim Verpackungshersteller Airopack soll Jeremy Honeth neu in den Verwaltungsrat einziehen. Honeth wird vom Verwaltungsrat an der Generalversammlung vom 18. April zur Neuwahl vorgeschlagen. Er soll in dem Gremium Ralf Ackermann ersetzen, der sich nicht mehr zur Wiederwahl stellt, wie Airopack am Freitag mitteilt. Alle anderen Airopack-Verwaltungsräte treten für eine Wiederwahl an.

Honeth vertritt wie Ackermann den Aktionär Apollo ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten