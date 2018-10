Airlines zocken Fluggäste konsequent ab / Geld-für-Flug.de setzt sich für Verbraucherrechte ein

Düsseldorf (ots) - Nach jeder Stornierung und jedem Nichtantritteines Fluges entstehen gesetzliche Rückerstattungsansprüche auf einenGroßteil des Ticketpreises. Doch 65 Prozent der Fluggäste wissenbisher nichts von diesen Erstattungsansprüchen. Und von den wenigenLeuten, die ihren Anspruch kennen, fordern gerade einmal 5 Prozentihre Rückerstattung auch tatsächlich ein.Ein Großteil der gesetzlichen Rückerstattungssummen verbleibt alsobei den Fluggesellschaften, die sich auf diesem Wege unrechtmäßig amUnwissen der Verbraucher bereichern. Die Fluggesellschaftenprofitieren nicht nur von Tickets, die Fluggäste nicht genutzt habenund verkaufen diese weiter. Sie verdienen auch an den nichtzurückerstatteten Steuern und Gebühren, Gepäckzuschlägen,Sitzplatzreservierungen, Kerosinzuschlägen und sonstigenZusatzleistungen. Für all das erhält der Verbraucher von derFluggesellschaft kein Geld zurück, wenn er den Flug nicht antritt."Das widerspricht jedoch eindeutig der geltenden Rechtslage", erklärtBenedikt Quarch, einer der Gründer und Jurist desFlug-stornierungsportals Geld-für-Flug.de. Ganz besonders hartnäckigsind dabei die ausländische Billigfluggesellschaften wie Ryanair,Easyjet und WizzAir. Diese berufen sich regelmäßig auf die angeblicheAnwendung ausländischen Rechts, obwohl sie deutsche Passagiere vondeutschen Abflughäfen transportieren. "Gegen diese Abwehrhaltung derBilligflieger gehen wir vor. Wir haben bereits mehrere zehntausendFälle vor Gericht gebracht. Auf diesem Wege setzen wir geltendesRecht konsequent um", so Quarch weiter.Geld-für-Flug setzt sich seit Jahren für die Durchsetzung dergesetzlichen Ansprüche gegenüber den Airlines ein - auch und geradegegenüber den Billigfliegern und verhilft so den Fluggästen aufKnopfdruck zu ihrem Recht. Das Schöne daran: der Anspruch gilt bis zudrei Jahre rückwirkend: "Haben Sie noch alte Flüge in IhrerSchublade, die Sie nicht genutzt haben, dann können Sie diese nochheute zu Geld machen", fordert Phillip Eischet, Gründer vonGeld-für-Flug.de, daher.Pressekontakt:Geld-für-Flug GmbH, Frau Jasmin Dienstel, Hüttenstraße 3, 40215DüsseldorfE-Mail: jasmin.dienstel@geld-fuer-flug.de, Tel.: 0611/1678240Original-Content von: Geld-für-Flug, übermittelt durch news aktuell