Airlines: Geht es jetzt los?

Airlines, ein Unternehmen aus dem Markt "Fluggesellschaften", notiert aktuell (Stand 06:24 Uhr) mit 634.2 GBP mehr oder weniger gleich (+0.03 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist London.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 16 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Airlines-Aktie sind 15 Einstufungen "Buy", 1 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 7 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Buy". Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 686,58 GBP. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (634 GBP) ausgehend um 8,29 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Airlines von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Airlines investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 4,26 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Fluggesellschaften einen Mehrertrag in Höhe von 1,35 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens höher aus, womit sich die Bewertung "Buy" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Airlines. Es gab insgesamt acht positive und drei negative Tage. An drei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind jedoch hauptsächlich negativ. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Airlines daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Airlines von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.