Airlines Aktie: Das könnte richtig teuer werden!

Airlines, ein Unternehmen aus dem Markt "Fluggesellschaften", notiert aktuell (Stand 18:06 Uhr) mit 163.34 GBP nahezu unverändert (-0.06 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist London.

Unsere Analysten haben Airlines nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 2,37 und liegt mit 91 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Fluggesellschaften) von 27,06. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Airlines auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

2. Anleger: Airlines wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Hold". Ergänzend hat die Redaktion auch exakt berechenbare Signale herausgefiltert und fand dabei schlussendlich 4 Sell-Signale. Dieser Auswertung ordnen wir daher eine "Sell" Empfehlung zu. Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Hold"-Einstufung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -10,26 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Airlines damit 20,83 Prozent unter dem Durchschnitt (10,57 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Fluggesellschaften" beträgt 1,43 Prozent. Airlines liegt aktuell 11,69 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".