Airesis immer noch in den roten Zahlen – Coq Sportif hat Turnaround geschafft

Montreux (awp) - Die auf Sportmarkten spezialisierte und an der SIX kotierte Beteiligungsgesellschaft Airesis hat im vergangenen Geschäftsjahr 2017 zwar deutlich mehr umgesetzt, war aber weiterhin - wenn auch nur noch relativ knapp - in den roten Zahlen. Die Hauptbeteiligung Coq Sportif hat derweil den Turnaround geschafft.

Der Gesamtumsatz der Gruppe stieg im Berichtsjahr um 9,2 Prozent auf 140,1 Millionen Franken. Bei ... Mehr lesen…

