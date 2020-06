Airbus will 15 000 Jobs abbauen

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus":

TOULOUSE (dpa-AFX) - Der Flugzeugbauer Airbus will wegen der Corona-Krise rund 15 000 Arbeitsplätze streichen.



Der Abbau solle im Herbst beginnen und spätestens bis Sommer 2021 umgesetzt sein, teilte der Boeing-Rivale am Dienstagabend in Toulouse mit./stw/fba