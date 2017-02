Airbus: Ein wahrer Favorit der Analysten!

Lieber Leser,

wenn man den aktuellen Aktienanalysen Glauben schenken darf, dann ist beim Flugzeugbauer Airbus derzeit von Sturzflug keine Spur, ganz im Gegenteil. Die Kursziele der 9 Experten liegen im Januar nämlich fast durch die Bank deutlich über dem aktuellen Kursniveau. Aber sehen wir uns die Lage einmal genauer an.

Bei UBS geht man von besseren Fundamentaldaten als in den Vorjahren aus. Die Umbaumaßnahmen würden bereits die ersten Früchte tragen. JPMorgan-Analyst Perry ist der Meinung, dass sich die Restrukturierungskosten nur noch in der Bilanz des letzten Jahres bemerkbar machen würden. An seiner aktuellen Einschätzung ändert sich daher nichts.

Morgan Stanley-Analyst Rowbotham ist ebenso davon überzeugt, dass es in 2017 für Airbus wieder aufwärts geht. Analyst Hallam von Goldman Sachs nimmt in seiner Studie eine langfristige Perspektive ein. Er geht davon aus, dass in den kommenden beiden Jahren insbesondere die kleineren Maschinen mehr Abnehmer finden werden.

Neue Analystenempfehlungen im Überblick

(Analyst: Einstufung – Kursziel in Euro (Abstand zum Kurswert in Prozent)

Goldman Sachs: „Buy“ – 84,00 Euro (+34 %)

Exane BNP Paribas: „Outperform“ – 78,00 Euro (+24 %)

UBS: „Buy“ – 77,00 Euro (+23 %)

Morgan Stanley: „Overweight“ – 76,00 Euro (+21 %)

Jefferies: „Buy“ – 75,00 Euro (+19 %)

Citigroup: „Buy“ – 74,00 Euro (+18 %)

DZ Bank: „Kaufen“ – 72,00 Euro (+14 %)

S&P Global: „Hold“ – 70,00 Euro (+12 %)

JPMorgan: „Neutral“ – 68,00 Euro (+8 %)

Ein Gastbeitrag von Ethan Kauder.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse