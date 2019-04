Airbus wählt Enders-Nachfolge auf Hauptversammlung

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus":

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Der europäische Luftfahrtriese Airbus will auf seiner Hauptversammlung an diesem Mittwoch (13.30 Uhr) einen Nachfolger für Konzernchef Tom Enders wählen.



Der 51-jährige Guillaume Faury soll Enders Posten übernehmen. Faury soll für eine Amtszeit von drei Jahren in den Vorstand gewählt werden. Telekom-Managerin Claudia Nemat soll bei der Versammlung ebenfalls wieder in das Airbus-Führungsgremium berufen werden.

Enders (60) hatte bereits Ende 2017 angekündigt, dass er nach dem Ablauf seines Vertrags keine neue Amtszeit anstrebt. Der von Korruptionsermittlungen erschütterte Konzern hatte damit einen personellen Neuanfang eingeleitet. Auch Finanzchef Harald Wilhelm geht nun von Bord. Zuletzt hatte der Konzern mit dem Ende des Luftgiganten A380 für Schlagzeilen gesorgt./nau/DP/he