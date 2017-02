Airbus von Österreich verklagt!

Liebe Leser,

überraschende News gab es in der letzten Woche bei Airbus, denn Österreich verklagt Airbus weil sich das Land hinsichtlich des Kaufpreises der Eurofighter-Jets „arglistig und in betrügerischer Absicht getäuscht“ sieht. Rami Jagerali hat die wichtigsten Nachrichten, die letzte Woche Airbus und deren Kurse bewegt haben, in der letzten Woche zusammengetragen:

Strafanzeige aus Österreich! Das österreichisch Verteidigungsministerium hat Strafanzeige gegen Airbus gestellt. Die Republik Österreich hat sich dem Strafverfahren zudem als Privatbeteiligter angeschlossen und fordert von Airbus einen Schadensersatz von mindestens 183 Mio. bis 1,1 Mrd. Euro.

Alles Blödsinn? Airbus hat diese Vorwürfe in aller Deutlichkeit und als konstruiert sowie abwegig zurückgewiesen. Die Klagebegründung scheint tatsächlich nicht viel Hand und Fuß zu haben, denn auch der Aktienkurs hat kaum reagiert.

Wie hoch sind die Schadensersatzanfoderungen? Österreich hat bereits zu diesem außerordentlich frühen Zeitpunkt des Verfahrens seine Vergleichsbereitschaft signalisiert und wenn überhaupt dürfte ein Vergleich zu einer Forderung im Bereich eines unteren bis maximal mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Betrag führen.

Kann die Airbus-Aktie, trotz der verlorenen Marktanteile an Boeing, weiterhin eine gute Anlage für langfristig orientierte Anleger bleiben?

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse