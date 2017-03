Airbus trotzt dem negativem Newsflow!

Lieber Leser,

auf ein neues Allzeithoch oberhalb der 70-Euro-Marke sprintete am Aschermittwoch die Airbus-Aktie. Vor dem Hintergrund der kürzlich veröffentlichen Geschäftsergebnisse ist diese Entwicklung doch einigermaßen überraschend. Zumal der Flugzeugbauer zuletzt eine weitere Nachricht veröffentlichten musste, die eigentlich wenig geeignet ist, die Kurse steigen zu lassen.

Langstreckenjet A330neo hebt später als angekündigt ab

Konkret geht es um den Jungfernflug des Langstreckenjets A330neo, der erst im Sommer und nicht wie ursprünglich geplant bereits im Frühjahr 2017 stattfinden kann. Verantwortlich hierfür sind Probleme beim Triebwerkshersteller Rolls-Royce. Zugegeben: Eine zeitliche Verzögerung um etwa 3 Monate ist in diesem Bereich kein Beinbruch, der zur Folge hat, dass auf Airbus hohe Vertragsstrafen zukommen. Wahrscheinlich nahm der Markt die Mitteilung deshalb derart gelassen zur Kenntnis.

Kleine Alternative mit großem Potenzial

Denn grundsätzlich setzt man zurecht große Hoffnungen auf die Neuauflage des mehr als 20 Jahre alten Erfolgsmodells A330. So soll der A330neo deutlich weniger Treibstoff als sein Vorgänger verbrauchen und dadurch für die Fluggesellschaften attraktiver werden. Überdies ist eine moderne Alternative zum Großraumjet A350 dringend eine überaus sinnvolle Ergänzung der Produktpalette, da in den kommenden Jahren gerade der Bedarf an kleineren Flugzeugen stetig zunehmen wird.

Unabhängig davon rate ich bei der Airbus-Aktie auf dem mittlerweile erreichen Niveau trotz des prozyklischen technischen Kaufsignals zu einem erhöhten Maß an Vorsicht. Immerhin sind die Anteilsscheine mit einem 2017er-KGV von fast 20 alles andere als billig. Früher oder später erscheinen Korrekturen bei den Kursen der Dividendenpapiere des europäischen Flugzeugbauers daher fast schon unvermeidlich.

DAX Absturz in Kürze!

Schwarze Liste 2017: Diese Aktien müssen Sie jetzt sofort verkaufen. Der Totalverlust droht, denn Achtung: Wenn Sie diese Aktien im Depot haben, müssen Sie JETZT handeln.

Video jetzt starten!

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse