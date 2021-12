Airbus sucht im Streit mit A350-Kunden rechtliche Klärung

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus SE":

TOULOUSE (dpa-AFX) - Im Streit mit einem Käufer des Airbus-Großraumjets A350 will der Flugzeugbauer eine unabhängige rechtliche Klärung erreichen. Bei der Kritik geht es um den Vorwurf, die Oberflächenbeschichtung baue sich schnell ab, wie Airbus am Donnerstagabend in Toulouse mitteilte. In Diskussionen mit dem Kunden habe sich die Angelegenheit nicht klären lassen. Laut Airbus haben die Probleme keinen Einfluss auf die Flugtauglichkeit der Maschinen. Dies habe auch die europäische Luftfahrtbehörde EASA bestätigt. Für den Flugzeugbauer gehe es darum, seine Position und seinen Ruf zu verteidigen.

Den Namen des Kunden nannte Airbus in der Mitteilung nicht. Allerdings hatte die arabische Fluggesellschaft Qatar Airways im Juni mitgeteilt, wegen der Mängel vorerst keine neuen Airbus-Jets des Typs mehr entgegenzunehmen. Sie werde die betroffenen Maschinen außer Betrieb nehmen und die Abnahme neuer Maschinen aussetzen, bis die Ursache des Problems erkannt und behoben sei, hieß es damals in einer Mitteilung./stw/jha/