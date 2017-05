Airbus setzt auf China!

Liebe Leser,

Airbus Helicopters treibt sein Engagement in China voran. Im chinesischen Qingdao erfolgte nun der erste Spatenstich für eine Endmontagelinie für den Mehrzweckhubschrauber H135. Die Produktionslinie ist „die erste ihrer Art in China nicht nur für das Unternehmen, sondern für die gesamte Hubschrauberbranche der westlichen Welt“, informiert die Airbus-Tochter in einer Pressemitteilung.

Die Details zum neuen Werk!

Die Arbeiten an dem Werk sollen bis zum kommenden Jahr fertiggestellt sein. Laut einem Rahmenvertrag sollen dort in den kommenden 10 Jahren 100 H135 endmontiert werden. Der erste Hubschrauber soll Mitte 2019 vom Band laufen. Die Endmontagelinie ist auf eine Kapazität von 18 H135 im Jahr ausgelegt. Ein Ausbau der Kapazität ist dem Unternehmen zufolge aber möglich.

Das Werk wird gemeinsam von Airbus Helicopters sowie Qingdao United General Aviation Company Limited (UGAC) betrieben. Dem Joint-Venture-Vertrag zufolge besitzt Airbus Helicopters dabei mit 51% eine mehrheitliche Beteiligung.

Größter ziviler Markt!

„Der erste Spatenstich ist ein wichtiger Meilenstein für die globale Präsenz von Airbus Helicopters und zeigt unser Engagement, enger mit Chinas rasant wachsender Luftfahrtbranche zusammenzuarbeiten“, kommentierte Airbus-Helicopters-Chef Guillaume Faury. Das Reich der Mitte war im vergangenen Jahr auf Basis des Auftragseingangs pro Jahr „erstmals der größte zivile Markt für Airbus Helicopters“, wie das Unternehmen informiert.

Ein Beitrag von Rainer Lenzen.