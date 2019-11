Airbus: Der nächste Milliarden-Deal!

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus":

Es ist kaum zwei Wochen her, dass Airbus und Spirit Airlines sich in einer Absichtserklärung darauf verständigt haben, dass die US-Fluggesellschaft bis zu 100 Flugzeuge der A320neo-Familie erwerben wird. Ende Oktober hat dann der indische Billigflieger IndiGo einen weiteren Großauftrag an Airbus vergeben und 300 Jets bestellt. Während Konkurrent Boeing in der Krise steckt, holt Airbus nun offenbar einen Auftrag nach ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



