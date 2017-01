Airbus liefert erstes Flugzeug an Iran Air aus

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus":

BLAGNAC (dpa-AFX) - Der europäische Flugzeugbauer Airbus wird noch am Mittwoch die erste Maschine vom Typ A 321 an die staatliche Fluggesellschaft Iran Air ausliefern.



"Dieses Flugzeug wird morgen nach Teheran fliegen", kündigte Verkehrsflugzeug-Chef Fabrice Brégier in Blagnac bei Toulouse an. Zur Übergabe werde auch der Chef der Iran Air, Farhad Parwaresch, erwartet.