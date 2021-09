Airbus liefert im August weniger Flugzeuge aus - Über 100 Bestellungen

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus SE":

TOULOUSE (dpa-AFX) - Der Flugzeugbauer Airbus hat im August noch weniger Maschinen ausgeliefert als im Juli.



Der Hersteller übergab 40 Verkehrsflugzeuge an Kunden, wie er am Dienstagabend in Toulouse mitteilte. Im Juli hatten Kunden noch 47 Jets im Empfang genommen, im Juni sogar 77 Stück. Für das Gesamtjahr hat sich Airbus-Chef Guillaume Faury rund 600 Auslieferungen zum Ziel gesetzt. Von dem Jahresziel sind nach den ersten acht Monaten 384 Maschinen und damit nicht ganz zwei Drittel geschafft.

Allerdings holte Airbus im August mit 102 Neubestellungen mehr Aufträge herein als in jedem vorangegangenen Monat des Jahres. Zuletzt bescherten die Fluggesellschaften Jet2 , Delta und Latam dem europäischen Hersteller größere Aufträge. Unterdessen musste Airbus im abgelaufenen Monat Stornierungen über drei Flugzeuge hinnehmen. Im bisherigen Jahresverlauf hat Airbus damit nach Abzug von Stornierungen netto Bestellungen über 132 Flugzeuge hereingeholt./stw/jha/