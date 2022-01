Airbus liefert 2021 mehr als 600 Jets aus - Nettoaufträge über gut 500 Maschinen

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus SE":

TOULOUSE (dpa-AFX) - Der europäische Flugzeugbauer Airbus hat im zweiten Corona-Jahr mehr als 600 Verkehrsjets ausgeliefert und damit sein Ziel leicht übertroffen. Dank eines Schlussspurts im Dezember fanden im Gesamtjahr 611 Maschinen den Weg zu den Kunden, wie der Dax-Konzern am Montagabend in Toulouse mitteilte. Das waren acht Prozent mehr als im ersten Corona-Jahr 2020. Damit blieb Airbus aller Voraussicht nach das dritte Jahr in Folge weltgrößter Flugzeughersteller vor dem US-Konkurrenten Boeing , der bis Ende November lediglich 302 Passagier- und Frachtjets ausgeliefert hatte.

Inzwischen zieht die Nachfrage nach neuen Maschinen wieder deutlich an. Insgesamt sammelte Airbus im Jahr 2021 brutto Bestellungen über 771 Passagier- und Frachtflugzeuge ein. Nach Abzug von Stornierungen blieben davon 507 übrig. Vor allem die Mittelstreckenjets aus der A320neo-Modellfamilie waren stark gefragt./stw/he