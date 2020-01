Airbus: Das ist deutlich!

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus":

Es waren lediglich die beiden jüngsten Erfolgsmeldungen aus dem Hause Airbus in der zurückliegenden Woche: Spirit Airlines mit Sitz in den USA habe mit Airbus einen Kaufvertrag für 100 Flugzeuge der A320neo-Familie abgeschlossen, hieß es am Montag. Einen Tag später vermeldete der Flugzeugbauer, dass Leasinggeber BOC Aviation 20 weitere A320neo-Flugzeuge für die kolumbianische Avianca Airlines bestellt habe. Dass Airbus mit all ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung