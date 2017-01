Airbus: Das ist bitter!

Liebe Leser,

die Fluglinie Emirates aus Dubai gehörte viele Jahre zu den Großkunden von Airbus und orderte große Chargen. Doch seit 2013 ist eine zunehmende „Entfremdung“ zu konstatieren, die sich nun noch einmal verschärft.

Bestellung annulliert

Emirates ist vor allem auf den Langstrecken präsent. 2013 bestellte das Unternehmen beim Airbus-Konkurrenten Boeing 150 Flieger vom Typ 777X, der für seine enorme Reichweite bekannt ist. Die Fluglinie war mit dem Betrieb der Maschinen offenbar sehr zufrieden. Denn im Jahr darauf annullierte man bei Airbus einen Großauftrag für 70 Jets des Modells A350 – ein herber Verlust für den europäischen Flugzeugbauer.

Beim Ausbau des Langstreckenflugnetzes wird Emirates weiterhin den Airbus-Rivalen Boeing bevorzugen. Dies bestätigte der Vertriebschef der Airline gegenüber der Nachrichtenagentur dpa am Rande des Wirtschaftsforums in Davos.

Das Trostpflaster

Für Airbus hielt der Manager aber ein Trostpflaster bereit. Auf kürzeren Strecken werde der Airbus A380 die erste Wahl bei Emirates bleiben. Die Fluggäste würden insbesondere den Komfort zu schätzen wissen. Bisher hat Emirates mehr als 90 Flugzeuge dieses Typs in seiner Flotte. Weitere 50 Maschinen wurden bereits bei Airbus bestellt.

Ein Gastbeitrag von Mark de Groot.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse