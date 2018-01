Airbus: Das hört sich doch mal gut an!

Liebe Leser,

Europas größter Flugzeugbauer darf offenbar auf ein erfolgreiches Jahr 2017 zurückblicken: Wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Brancheninsider kürzlich mitteilte, konnte Airbus im zurückliegenden Jahr so viele Flugzeuge wie noch nie zuvor ausliefern.

Rekordjahr 2017: starker Dezember

So konnten während des mutmaßlichen Rekordjahrs 703 Maschinen an Empfänger ausgeliefert werden – dies wären zwei Prozentpunkte mehr als 2016, so die Insider gegenüber der Nachrichtenagentur. Die Annahme stütze sich vor allem auf die im Dezember erreichte Rekord-Auslieferungszahl in Höhe von 110 überreichten Flugzeugen, berichtet Reuters weiter.

Auslieferungsziel wäre erreicht

Sollten sich jene Zahlen bewahrheiten, hätte Airbus damit sein offizielles Auslieferungsziel (700 Jets) für 2017 erreicht. Inoffiziell war laut Reuters gar von mehr als 720 Auslieferungen die Rede. Dieses hehre Ziel musste der Konzern allerdings wegen Verspätungen bei Triebwerkslieferungen für die A320neo-Familie aufgeben, so die Nachrichtenagentur weiter.

A350-1000-Übergabe an Qatar Airways verzögert sich

Ein weiteres Problem bleibt allerdings ebenfalls: die verzögerte Auslieferung der ersten A350-1000-Maschine an den Großkunden Qatar Airways. Die Übergabe sollte eigentlich noch 2017 stattfinden, wurde allerdings laut Airbus-Angaben auf das laufende Jahr verschoben und wird deshalb auch nicht zu den Auslieferungszahlen des vergangenen Jahres hinzugezählt.

Veröffentlichung der Zahlen in knapp zwei Wochen

Eine offizielle Stellungnahme in Sachen Rekordjahr wurde von einem Airbus-Sprecher indes abgelehnt. Der Konzern will am 15. Januar Licht ins Dunkel bringen und die konkreten Zahlen veröffentlichen.

Ein Beitrag von Marco Schnepf.