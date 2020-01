Airbus: Das hat Konsequenzen!

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus":

Mitte Januar war klar, dass sie den Konkurrenten Boeing 2019 deutlich distanziert hatten: Erstmals seit 2011 habe Airbus mehr Flugzeuge als sein US-Rivale verkauft, hieß es in Medienberichten. Insgesamt lieferte Airbus demnach im Vorjahr 863 Verkehrsflugzeuge aus und damit acht Prozent mehr als noch 2018. Die Steigerung hat nun auch Konsequenzen am Produktionsstandort in Toulouse, wie das Unternehmen bekanntgibt.

