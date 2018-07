Airbus hält an Auslieferungsziel von 800 Verkehrsflugzeugen fest

Weitere Suchergebnisse zu "United Technologies":

LONDON (dpa-AFX) - Airbus-Chef Tom Enders hält trotz eines deutlichen Rückstands zur Jahresmitte an seinem Ziel von 800 Flugzeug-Auslieferungen in diesem Jahr fest.



"Es wird hart und schwierig, aber es ist zu schaffen", sagte Enders am Freitag in London. In den ersten sechs Monaten hat der Hersteller erst 303 Verkehrsflugzeuge ausgeliefert, noch rund 490 Stück stehen derzeit aus. Der Rückstand liegt vor allem an Problemen der Triebwerksbauer, die für die Antriebe des modernisierten Mittelstreckenjets A320neo und dessen Schwestermodellen verantwortlich zeichnen./stw/jha/