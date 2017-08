Airbus: Der fliegende Weißwal bekommt ein Upgrade!

Liebe Leser,

speziell für großvolumige Lasten konzipiert, befördert der Airbus Beluga (A300-600ST) Flugzeugsektionen wie zum Beispiel Rumpfbauteile oder Flügel zwischen den Konzern-Standorten hin und her und gilt deshalb als unerlässliches Rückgrat des Flugzeugbauers. Insgesamt verfügt der Konzern derzeit über fünf Beluga-Flugzeuge.

Benannt wurde das Transportflugzeug-Modell nach dem Beluga-Wal (Weißwal), dessen typische Kopfform deutliche Ähnlichkeiten mit der Nase des riesigen Fliegers aufweist.

Wartungshangar für Beluga-Flieger in Spanien in Betrieb genommen

Wie Airbus nun vor Kurzem mitteilte, hat der Konzern in Getafe (bei Madrid) einen 7200 Quadratmeter großen Hangar in Betrieb genommen. Der Standort ist speziell für die Wartung der Beluga-Maschinen angedacht und soll diesen eine höhere Flugstundenleistung ermöglichen.

Die Zukunft: Beluga XL

Von jener Wartungsoption soll in Zukunft auch das 2016 vorgestellte, neue Beluga-Modell XL profitieren. Die im Vergleich zum gängigen Modell größere XL-Version könne laut Airbus deutlich mehr Fracht aufnehmen, was somit eine spürbare Verbesserung der Wirtschaftlichkeit ermöglichen soll. Die erste XL-Maschine befindet sich bereits in der Endmontage und dürfte wohl im Laufe des nächsten Jahres ihren Erstflug absolvieren. Laut Konzern sollen insgesamt fünf Flugzeuge des neuen Typs fertiggestellt werden. Diese sollen so bald wie möglich die klassischen Beluga-Flieger ersetzen.

Ein Beitrag von Marco Schnepf.