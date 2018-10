Airbus digitalisiert sein globales Hotelprogramm mit HRS

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus":

Köln (ots) - HRS, weltweit führender Hotelsolutions Anbieter fürFirmenkunden, hat mit Airbus einen weiteren Global Player als Kundengewonnen. Airbus beauftragt HRS mit der digitalen Transformationseines Hotelprogramms. HRS wird für Airbus weltweit die Raten mitHotels verhandeln und sicherstellen, dass diese nahtlos und korrektin bestehenden Buchungssystemen und neuen mobilen Apps erscheinen.Neben der Ratenverhandlung und der Buchung arbeiten HRS und Airbusgemeinsam daran, virtuelle Bezahllösungen für die Reisenden in allenbevorzugten Hotels zu implementieren.Mit der virtuellen Bezahllösung von HRS müssen Reisende keinePrivat- oder Firmenkreditkarten mehr im Hotel nutzen,Reisekostenabrechnungen werden automatisch generiert. Unternehmen mitgroßem Reiseaufkommen wie Airbus profitieren von vielen Vorteilen:HRS verfügt über die weltweit größte Benchmarking-Datenbank imHotelbereich und innovative Audit-Techniken (auf Basis vonkünstlicher Intelligenz), die die Transparenz erhöhen und Kosten desHotelprogramms senken.Fokus auf digitale Services für GeschäftsreisendeHRS verfolgt das Ziel, digitale Lösungen in allen Phasen derGeschäftsreise zu etablieren. "Der Trend geht eindeutig zu digitalenLösungen. Datentransparenz, Kosteneffizienz und Zufriedenheit derReisenden sind die heutigen Herausforderungen, denen wir mit unserenLösungen begegnen", sagt HRS-Geschäftsführer Tobias Ragge."Unternehmen beschäftigen sich aktuell sehr intensiv mit demOutsourcing des klassischen Travel Managements. Angesichts derheutigen Situation im Corporate Travel - mit zunehmender Komplexitätdurch Digitalisierung, Fragmentierung und Globalisierung - brauchenUnternehmen passgenaue Lösungen. Und wir können diese liefern."Schon im Jahr 2019 wird HRS im Auftrag von Airbus mit globalenHotelkonzernen, regionalen Ketten und Individualhotels Ratenverhandeln. Als Voraussetzung, um von Airbus in den Kreis derbevorzugten Hotelpartner aufgenommen zu werden, müssen die Häuservirtuelle Bezahlmöglichkeiten akzeptieren. Während virtuelleZahlungen bei globalen Ketten zunehmend gängig sind, gibt es beiregionalen Ketten oder Individualhotels noch erheblichenNachholbedarf. Auf einem Podium des ACTE Global Summit / CorporateLodging Forums am 16. Oktober in Paris wird sich HRS deshalbschwerpunktmäßig dem Thema Virtual Payment widmen. Hier wird HRS mitweiteren Experten diskutieren, wie die Branche die Akzeptanz vonvirtuellen Zahlungssystemen weiter beschleunigen kann.Pressekontakt:Ansprechpartner für die Medien:Björn ZimmerSenior PR ManagerTel. +49 221 2077 5104E-Mail presse@HRS.deOriginal-Content von: HRS - Hotel Reservation Service, übermittelt durch news aktuell