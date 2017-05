Airbus bekommt neues Kontrollgremium!

Liebe Leser,

Airbus will die Einhaltung von Richtlinien und Gesetzen in dem MDAX-Unternehmen verbessern. Dafür hat der europäische Flugzeughersteller nun ein unabhängiges Kontrollgremium eingerichtet. Das Independent Compliance Review Panel (ICRP) ist mit prominenten Mitgliedern von außerhalb des Unternehmens besetzt.

Hauptaufgabe von Airbus!

„Vor einem Jahr haben wir selbst Auslassungen und falsche Angaben in Unterlagen festgestellt und diese gegenüber den Behörden offengelegt“, erklärt Konzernchef Tom Enders in einer Pressemitteilung des Unternehmens: „In den anschließenden Untersuchungen haben wir in vollem Umfang mit den Ermittlungsbehörden zusammengearbeitet.“

Enders bezeichnete die weitere Verbesserung des Compliance-Systems als Hauptaufgabe von Airbus. Aus diesem Grund habe das Unternehmen beschlossen, „erfahrene unabhängige Experten hinzuzuziehen“, welche die Unternehmenskultur sowie die Systeme des Konzerns kontrollieren und Airbus bei der Erstellung eines Veränderungsprogramms behilflich sein.

Die Mitglieder des ICRP!

Mitglieder des ICRP sind der ehemalige Bundesfinanzminister Theo Waigel, Lord Gold aus Großbritannien sowie Noëlle Lenoir aus Frankreich. Sie sollen laut Airbus Zugang zu sämtlichen Ebenen des Konzerns haben sowie die Geschäftsführung und den Vorstandschef bei der Verbesserung des Compliance-Systems unterstützen.

Ein Beitrag von Rainer Lenzen.