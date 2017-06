Airbus ballt die Faust!

Liebe Leser,

am 23. Juni 2016 erschütterte ein wegweisender Paukenschlag ganz Europa. Mit einer knappen Zustimmung von 51,89 Prozent entschieden sich die britischen Wähler für einen Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU. Nach Beendigung der zweijährigen Verhandlungsperiode, die zum 29. März 2017 startete, dürfte der endgültige Austritt im März 2019 stattfinden.

Airbus-Manager äußerte sich zum Brexit

Seit seiner Bekanntgabe sorgte der kommende Brexit für Furore in der europäischen Wirtschaftswelt. Erst vor Kurzem äußerte sich Airbus-Manager Fabrice Bregier, zuständig für das Tagesgeschäft des französischen Konzerns, in einem Interview mit der britischen Sonntagszeitung „Sunday Times“ zum bevorstehenden EU-Austritt des Inselstaates. Dies geht aus einer Mitteilung der Nachrichtenagentur Reuters hervor.

Auslagerung der Produktion?

Der Manager des Flugzeugbauers machte klar, dass Airbus möglicherweise eine Auslagerung der britischen Produktion vorsehe, sollten die Beschäftigten des Konzerns nach Vollendigung des Austritts nicht mehr unproblematisch einreisen dürfen. Bregier forderte deshalb: Alle Airbus-Mitarbeiter müssen auch nach dem Brexit in der Lage sein, ungehindert nach Großbritannien reisen zu können.

Bregier: Regulierungsvorschriften müssen verlässlich bleiben

Der Manager rief die verantwortlichen Politiker des Weiteren auf, von Sondersteuern auf Flugzeugteile abzusehen, und die Regulierungsvorschriften in einem verlässlichen Rahmen zu halten.

Warnung dürfte Gehör finden

Bregier warnte: „Für neue Produktionen ist es ganz einfach, irgendwo in der Welt ein neues Werk zu bauen. Wir würden zahlreiche Angebote dafür bekommen.“ Die deutliche Mahnung an Großbritannien dürfte meiner Meinung nach Zugkraft haben. Denn: In den beiden Airbus-Werken auf der Insel sind etwa 10.000 Menschen beschäftigt, deren Abzug ein großes Loch in die dortige Wirtschaft reißen könnte.

Ein Beitrag von Norman Stepuhn.