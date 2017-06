Airbus arbeitet an neuem europäischen Kampfjet

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus SE":

BERLIN (dpa-AFX) - Der Luft- und Raumfahrtkonzern Airbus entwickelt einen europäischen Kampfjet der nächsten Generation.



"Wir arbeiten in Deutschland und Spanien an verschiedenen Bausteinen dafür. Ein Teil der Finanzierung kommt von den Regierungen, wir hoffen auf mehr", sagte Fernando Alonso, Chef der Rüstungssparte Airbus Military, dem "Handelsblatt" (Montag). Es gehe um ein integriertes System, das Drohnen, Kampfflugzeuge, Satelliten sowie Kommando- und Kontrollflugzeuge verbinde. "Wir hoffen, dass auch Frankreich teilnehmen wird, denn wir müssen es in Europa gemeinsam machen, es gibt keinen Platz mehr für zwei oder drei verschiedene Systeme." Nun sei die Zeit reif dafür, eine Entscheidung in Europa zu treffen und umzusetzen.

Das "Future Combat Air System" (FCAS) könnte dem Bericht zufolge in Deutschland sowohl den Eurofighter als auch den Tornado ersetzen./toz/DP/stk